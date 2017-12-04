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США и Южная Корея начинают крупнейшие в истории учения ВВС

04.12.2017 09:00   1291   1

США и Южная Корея на фоне ракетных испытаний в КНДР начинают в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории — в них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

Как объявило минобороны Южной Кореи, учения призваны продемонстрировать волю и способность военного альянса Сеула и Вашингтона реагировать на "провокации Северной Кореи" с пусками баллистических ракет.

Как сообщило издание оборонного ведомства Южной Кореи "Кукпан ильбо", в парламенте Южной Кореи состоялись слушания, на которых министерство обороны страны раскрыло информацию о том, что в рамках нынешних учений, которые продлятся до 8 декабря, с участием истребителей США F-22 и F-35A будут отрабатываться операции по уничтожению передвижных ракетных пусковых установок КНДР, огневые учения по нанесению ударов по дальнобойной артиллерии противника, десантные учения по высадке на вражеской территории.

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Агентство Ренхап распространило также информацию о том, что в учениях Vigilant ACE будет задействован также бомбардировщик B-1B "Лансер", шесть палубных самолетов EA-18 "Гроулер", около десятка истребителей F-15C и столько же истребителей F-16.

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Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

Ранее в ответ на пуски КНДР Южная Корея провела свои собственные ракетные пуски в сторону Японского моря на расстояние, способное покрыть огневые позиции северян.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил "недействительным". Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью свыше 28 тысяч человек.

4 декабря 10:50
Алекс
И всё это происходит у берегов Северной Кореи.... А не думают, что такая провокация может до цугундера довести?
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Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) начнет работу с января 2018 года, официальное открытие запланировано на июль 2018 года. Об этом сообщил глава МФЦА Кайрат Келимбетов. А как Вы считаете, нужно ли МФЦА Казахстану?
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выделит Правительство РК на реализацию программы "Цифровой Казахстан"
Цитата дня
Казахстан может открыть для себя новую главу в истории. Я понимаю, что регион находится в трудности. Многие страны в мире испытывают трудности, это естественно. Что самое важное? У каждого из вас есть способность сделать Казахстан лучшим местом жизни в мире.
Ник Вуйчич
Австралийский мотивационный оратор, меценат, писатель и певец
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