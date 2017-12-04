США и Южная Корея начинают крупнейшие в истории учения ВВС

США и Южная Корея на фоне ракетных испытаний в КНДР начинают в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории — в них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

Как объявило минобороны Южной Кореи, учения призваны продемонстрировать волю и способность военного альянса Сеула и Вашингтона реагировать на "провокации Северной Кореи" с пусками баллистических ракет.

Как сообщило издание оборонного ведомства Южной Кореи "Кукпан ильбо", в парламенте Южной Кореи состоялись слушания, на которых министерство обороны страны раскрыло информацию о том, что в рамках нынешних учений, которые продлятся до 8 декабря, с участием истребителей США F-22 и F-35A будут отрабатываться операции по уничтожению передвижных ракетных пусковых установок КНДР, огневые учения по нанесению ударов по дальнобойной артиллерии противника, десантные учения по высадке на вражеской территории.

Агентство Ренхап распространило также информацию о том, что в учениях Vigilant ACE будет задействован также бомбардировщик B-1B "Лансер", шесть палубных самолетов EA-18 "Гроулер", около десятка истребителей F-15C и столько же истребителей F-16.

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Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

Ранее в ответ на пуски КНДР Южная Корея провела свои собственные ракетные пуски в сторону Японского моря на расстояние, способное покрыть огневые позиции северян.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил "недействительным". Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью свыше 28 тысяч человек.