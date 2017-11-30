США: «Мы видим в Казахстане лидера не только в Центральной Азии, но и на мировой арене»

США рассчитывают, что предстоящий визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева станет конструктивным. Об этом на брифинге по итогам обзорной сессии казахстанско-американской Комиссии по стратегическому партнерству заявила помощник государственного секретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

"Мы с нетерпением ожидаем визита президента Казахстана в США в январе 2018 года. Несомненно, он будет успешным и конструктивным", - заявила она.

Уэллс подчеркнула, что США видят в Казахстане "лидера не только в Центральной Азии, но и на мировой арене". "В преддверии того, как Казахстан принимает председательство в Совете безопасности ООН в январе, мы с нетерпением ждем совместной работы с казахстанскими коллегами в рамках этой конференции в Астане и в Вашингтоне, чтобы продолжить искать пути для того, чтобы сделать мир более безопасным", - отметила Уэллс.