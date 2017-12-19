США наложили вето на резолюцию Совбеза по Иерусалиму

Делегация США проголосовали против резолюции Египта, призывающей осудить решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала этот проект и обвинила ООН во враждебности по отношению к Израилю.



Сегодняшнее вето США – это первое вето американской делегации за последние восемь лет.



«Мы использовали свое право вето, чтобы защитить суверенитет Соединенных Штатов и роль Америки в ближневосточном мирном процессе», - сказала Никки Хейли.



В проекте резолюции отмечалось, что «любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава Священного города Иерусалим, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены».



В представленном Египтом документе содержался призыв ко всем государствам «воздерживаться от открытия дипломатических представительств в Священном городе Иерусалим».



За резолюцию проголосовали 14 членов Совета Безопасности ООН. Делегация США проголосовала против, и таким образом наложила вето на резолюцию.

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