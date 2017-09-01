Валюта нал
USD 332.50 333.00
RUB 5.53 5.55
EUR 390.50 391.30
Валюта бирж
USD/KZT
337.04
+0.000%
EUR/KZT
400.2
+0.000%
RUB/KZT
5.77
+0.000%
EUR/USD
400.2
+0.000%
EUR/CHF
400.2
+0.000%
EUR/JPY
400.2
+0.000%
GBP/USD
434.24
+0.000%
USD/CHF
337.04
+0.000%
USD/JPY
337.04
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
337.04 400.2 5.77
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
52.74
-0.002%
Нефть WTI
47.35
+0.003%
Золото
1329.9
+0.006%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1020
-0.004%
Жилье Астана
951
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
52.74 47.35 1329.9
-0.002% +0.003% +0.006%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

США намерены закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско

01.09.2017 12:15   1752   0

США потребовали у России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два дипломатических объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке ко 2 сентября в ответ на решение Кремля сократить число сотрудников американской дипмиссии в РФ, сообщил Госдепартамент 31 августа.

Напомним, что Москва в июле сообщила, что США должны сократить число дипломатов и сотрудников технического персонала в России более чем вдвое - до 455 человек, после того как Конгресс подавляющим большинством одобрил законопроект о расширении санкций в отношении РФ.

После этого посольство США в Москве сообщило о приостановке выдачи неиммиграционных виз с 23 августа по 1 сентября 2017 года, в других регионах РФ выдача этого типа виз прекращается на неопределенный срок.

"Мы считаем, что эти действия безосновательны и причиняют ущерб отношениям между нашими странами", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Хизер Нойерт.

А. Атамбаев боится беспорядков в Кыргызстане после выборов ...
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что в случае попытки организации беспорядков по итогам президентских выборов 15 октября...

"Учитывая дух паритета, на который ссылаются русские, мы требуем, чтобы российское правительство закрыло генеральное консульство в Сан-Франциско... здание в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское здание в Нью-Йорке", - сказала Нойерт.

Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с главой Турции

"Они должны быть закрыты ко 2 сентября".

Российский МИД сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора в четверг проинформировал министра иностранных дел Сергея Лаврова о дополнительных ограничениях.

Лавров "выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях, начатой не нами, и указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции", говорится в сообщении

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько денег Вы потратили на то, чтобы собрать ребенка в школу?
  • 1. До 50 тыс. тенге

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше

  • 1. До 50 тыс. тенге
    48

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге
    69

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге
    27

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге
    3

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше
    10

Цифра дня
около 91
млрд долларов США
общая сумма международных резервов Казахстана, включая активы Национального фонда
Цитата дня
Мы обеспокоены ужесточением санкционного противостояния сегодня между США и Россией. Полагаем, что это ведет к нарастанию напряженности между двумя ведущими ядерными государствами в мире, и, в целом, это не может не вселять беспокойство для всего человечества. Здесь принципиально важно не допустить перерастания торгово-экономических конфликтов в силовое противостояние
Нурсултан Назарбаев
президент Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное