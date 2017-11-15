США научит страны Средней Азии боятся ИГИЛ

Правительство Соединенных Штатов Америки тестирует новые стратегии для противодействия ИГИЛ (запрещена в РК) в странах Центральной Азии, в частности для того чтобы остановить набор рекрутов террористическими организациями, как это случилось с уроженцем Узбекистана Сайфулло Саиповым, который обвиняется в убийстве восьмерых человек на улицах Нью-Йорка.

В частности США планируют использовать радио для транляции передач посвященных угрозе терроризма. Цикл программ под названием "Не от моего имени" начнет выходить в эфир в январе будущего года. Видеосюжеты той же направленности будут размещаться на интернет-страницах редакций РС/РСЕ на языках стран Средней Азии. Сообщается, что радио и видеосюжеты будут включать в себя покояния бывших боевиков воевавших в Сирии и Ираке, а также рассказы людей потерявших своих близких на войне.

Помимо прочего, частью новой стратегии станет программа государственного Агентства США по Международному развитию (USAID), направленная на трудоустройство рабочих-мигрантов, предоставление им займов, помощь в получении образования. Эти меры, по мнению авторов программы, должны предотвратить социальную изоляцию молодых иммигрантов в незнакомой социальной и культурной среде, что психологически способствует их приобщению к религиозному радикализму.

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Отмечается, что по данным американской исследовательской организации Soufan Group к ИГИЛ присоединились в общей сложности 8,7 тысяч уроженцев стран бывшего СССР.