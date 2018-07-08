США не планируют смягчать санкции против КНДР

США считают, что на переговорах с КНДР есть прогресс, однако пока не намерены смягчать режим санкций в отношении Пхеньяна.

Это подчеркнул госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в воскресенье на совместной пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с коллегами из Японии и Республики Корея, которые прошли в Токио. Шеф американской дипломатии прибыл в город после двухдневных переговоров в Пхеньяне.

"В ходе визита мы намеревались развить договоренности, достигнутые Трампом и председателем Ким (Чен Ыном), и нам удалось добиться прогресса", - заявил Помпео. Между тем МИД КНДР в субботу выразил "крайнее сожаление" по поводу позиции, занятой делегацией США во главе с Помпео на переговорах в Пхеньяне. Власти КНДР предупредили, что их стремление к денуклеаризации "может пошатнуться".

"И, таким образом, хотя мы воодушевлены прогрессом на этих переговорах, один прогресс не оправдывает ослабление существующего санкционного режима", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.

"У нас прошли добросовестные, продуктивные переговоры, которые продолжатся в предстоящие дни и недели", - заявил шеф американской дипломатии, рассказывая об итогах встреч в Пхеньяне. "Но прежде всего позвольте мне ясно дать понять: Северная Корея вновь подтвердила свою приверженность полной денуклеаризации. У нас состоялись детальные и содержательные обсуждения относительно следующих шагов в направлении полностью проверяемой и полной денуклеаризации", - отметил Помпео.

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