США продлили санкции против КНДР на год

Президент США Дональд Трамп в пятницу продлил санкции против Северной Кореи на один год. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Президент считает, что необходимо сохранить существующие ограничения применительно к Северной Корее», - говорится в документе, опубликованном Белым домом.

«Существующие риски распространения атомного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу национальной безопасности, международной политике и экономики США. По этой причине меры... должны сохраняться», - говорится в документе.

США ввели санкции против КНДР в 2008 году в связи с разработкой Пхеньяном ядерного оружия и испытаний баллистических ракет, в дальнейшем они расширялись и дополнялись.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялся саммит КНДР-США. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем Вашингтон обязался предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

После саммита Трамп сообщал журналистам об обещании лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить один из объектов, связанных с ракетной программой. Позже Трамп заявлял, что КНДР «больше не несет ядерной угрозы».

Yougov: Около 43% жителей Германии выступают за отставку Меркель с поста канцлера

Фото: Shutterstock