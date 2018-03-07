США ввели очередные санкции против КНДР

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении Пхеньяна за применение химического оружия с целью убийства старшего брата лидера КНДР Ким Чен Нама.

«Эти санкции дополняют существующие в США всеобъемлющие санкции, направленные против незаконной северокорейской деятельности. Санкции вступили в силу с момента опубликования этого определения в Федеральном реестре 5 марта 2018 года», - говорится в заявлении госдепа.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт подчеркнула, что «США осуждают применение химоружия для политических убийств».

Напомним, что Ким Чен Нам скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Почти сразу же были арестованы исполнительницы убийства - гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг и гражданка Индонезии Сити Айсиа. Помимо них, был задержан гражданин КНДР, которого впоследствии отпустили в связи с отсутствием улик и сразу же депортировали.

Малайзийская полиция считает, что еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день убийства и находятся в Пхеньяне, они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

16 марта состоится министерская встреча Астанинского процесса по Сирии

Власти Малайзии заявили, что смерть Ким Чен Нама наступила в результате использования отравляющего вещества нервно-паралитического действия VX.