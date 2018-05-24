США выделят Украине $200 млн на военно-техническую помощь

США выделят $620,7 млн, включая $200 млн на военно-техническую помощь Украине, сообщает Vestifinance.ru.

В заявлении замминистра обороны США Элены Лорд говорится, что пентагон использует посредников для ускорения поставок оружия союзным странам, в частности для Саудовской Аравии, Южной Кореи, Японии и Румынии. Посредники позволят пентагону в несколько раз сократить время на поставку вооружений.

По данным посольства Украины в США, расходы бюджета на поддержку Киева увеличены, Украине выделят $620,7 млн, включая $200 млн на военно-техническую помощь.

По словам Лорд, США ищут посредников для доставки помощи Украине. На данный момент посредники задействованы в продаже Румынии противоракетных комплексов Patriot, разведывательных стратегических БПЛА Global Hawk для Японии, противоракетных комплексов THAAD для Саудовской Аравии, а также ПТРК TOW для других стран. США в 2017 г. одобрили поставки Киеву оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Госдеп США заявил в апреле, что Javelin доставлены на Украину, и подчеркнул, что Киев не может применять комплексы на линии соприкосновения в Донбассе. В Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что поставки американского оружия Украине могут привести к обострению обстановки на востоке страны.

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