Штайнмайер: «Германия переживает наихудший политический кризис за 68 лет»

Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером отметила, что предпочтёт провести новые выборы, чем формировать правительство меньшинства после провала трёхсторонних переговоров, передает Investing.com.

Ангела Меркель в интервью телеканалу ARD отметила, что камнем преткновения стала тема иммиграции.

Канцлер сообщила, что была вынуждена пойти на переговоры после успеха на сентябрьских выборах крайне правых, который стал следствием решения канцлера впустить в страну более 1 миллиона мигрантов.

Ангела Меркель отметила, что скептически относится к идее сформировать правительство меньшинства.

«Моя точка зрения состоит в том, что новое голосование будет лучшим выбором», - заявила Ангела Меркель.

После встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, она также отметила, что в её планы не входит быть канцлером в правительстве меньшинства.

Провал предварительных переговоров с участием консервативного блока Меркель, либеральной Свободной демократической партии (СвДП) и партии зелёных открывает перспективу новых выборов и ставит под вопрос будущее Меркель после 12 лет правления.

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В свою очередь, Штайнмайер отметил, что «Германия переживает наихудший политический кризис за 68 лет». Он призвал все партии в парламенте «служить стране» и постараться создать правительство.

Слова президента, как отмечают в СМИ, были адресованы СвДП и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которые в понедельник исключили возможность повторного формирования "большой коалиции" с консерваторами.

«В нашей стране, а также за её пределами, в особенности в Европе, возникнет тревога и непонимание, если политики крупнейшей и экономически сильнейшей страны (в Европе) не выполнят свои обязательства», - заявил Штайнмайер.

Как отмечают СМИ, вмешательство Штайнмайера свидетельствует о том, что он рассматривает новые выборы, которых хочет, как показал соцопрос, половина населения страны, как крайнюю меру. СДПГ пока сдерживает обещание после серьёзных потерь на сентябрьских выборах не возвращаться в коалицию с Меркель, объединяющую левоцентристов и правоцентристов.

Канцлер Германии призвала социал-демократов пересмотреть это решение.

«Я надеюсь, что они внимательно подумают над тем, брать ли на себя ответственность», - сказала Меркель телеканалу ZDF.

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Она также отметила, что не видит причин уходить в отставку и что её консервативный блок готов к новым выборам и сплочён как никогда.

«Если состоятся новые выборы, то... нам придётся это принять. Я ничего не боюсь», - сказала Ангела Меркель.

Стоит отметить, формирование правительства в Германии считается ключевым событием для всего Евросоюза, который переживает реформу госуправления и ждёт грядущего выхода Великобритании из блока. Заявление лидера СвДП Кристиана Линднера о выходе партии из переговоров напугало инвесторов и спровоцировало снижение евро в понедельник.