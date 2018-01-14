Страны Африки в ООН осудили заявление Трампа о «странах-гадюшниках»

Послы африканских стран в ООН потребовали от президента США Дональда Трампа извинений за слова о странах третьего мира.

Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами америкаyский лидер назвал эти государства «гадюшником» (shithole, вариант перевода – «вонючая дыра»). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор и ряд африканских стран, уточняет РИА Новости.

«Имеющей статус наблюдателя при организации, африканская группа послов в ООН крайне шокирована и жестко осуждает возмутительные, расистские и ксенофобские замечания, приписываемые президенту США средствами массовой информации и требует отказаться от этих слов», - говорится в заявлении миссии Африканского союза.

Послы сообщили, что обеспокоены тенденцией властей США проявлять неуважение к Африканскому континенту. Миссия выразила солидарность с народом Гаити и другими, испытавшими подобное унижение, а также поблагодарила всех американцев, осудивших замечания Дональда Трампа.