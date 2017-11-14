Страны ЦА планируют улучшить экологическую обстановку в бассейне Аральского моря

Сегодня в Ашхабаде были подписаны Меморандумы по укреплению водного сотрудничества в Центральной Азии, для улучшения социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря, оказания технического содействия, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу Посольства Туркменистана в Казахстане.

«В Ашхабаде, в здании Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала, состоялась церемония подписания двух меморандумов о взаимопонимании - между Исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), представляемое региональной программой «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии (ТУВР ЦА)», а также Исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала и Региональным экологическим центром в Центральной Азии», - говорится в сообщении Посольства ТР в РК.

Стороны заверили, что эти меморандумы станут дополнительным импульсом для расширения и укрепления регионального сотрудничества, что в свою очередь послужит во благо жителей региона бассейна Аральского моря.

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