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Страны СНГ хотят стандартизировать правила в энергосекторе

24.08.2017 12:29   334   0
В Астане проходит 11-е заседание Комиссии по координации сотрудничества государственных органов энергетического надзора стран СНГ. 
 
«На повестке мы рассматриваем несколько пунктов. К примеру, есть несколько правил, которые раньше были союзного значения - правила электроустановок, правила техники безопасности и так далее. Каждая страна пошла по своему пути, но у нас оборудование практически одинаковое, поэтому думаем, как бы все это унифицировать», - отметил в интервью журналистам  председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Сунгат Есимханов. 
 
По его словам, второй вопрос, который будет обсуждаться, касается подключения потребителей к электрическим сетям. «Как вы знаете, у нас этот вопрос на серьезном контроле, мы большую работу ведем по упрощению процедур и договорились с коллегами из других стран, что сегодня этот вопрос рассмотрим», - добавил Сунгат Есимханов.
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