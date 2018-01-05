Суд в Грузии приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы

Суд в Тбилиси приговорил бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.
Михаилу Саакашвили было предъявлено обвинение по статье «злоупотребление служебными полномочиями лицами, занимающими государственно-политические должности».
«Будучи президентом Грузии, Саакашвили в 2008 году сократил срок лишения свободы сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, обвиненных в убийстве Гиргвлиани», - пишут «Новости-Грузия».