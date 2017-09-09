Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Республику Казахстан.

Визит турецкого лидера продлится с 8 по 10 сентября. Он собирается принять участие в саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане и провести встречу с Нурсултаном Назарбаевым.

Президента встречали министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун, посол Турции в Астане Невзат Уйанык, постоянный представитель Турции в ОИС Салих Шен и сотрудники посольства.

Главу турецкого государства в ходе визита сопровождают заместитель премьер-министра Хакан Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр науки, промышленности и технологий Фарук Озлю.

На церемонии встречи также принимали участие министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и министр по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль.