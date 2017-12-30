Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован всеми странами ЕАЭС

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее соответствующие законы подписали главы Армении, Беларуси, Казахстана и России.

Тем самым, во всех странах евразийской «пятерки» завершился этап утверждения Договора Таможенного кодекса ЕАЭС высшими органами власти.

«В настоящее время уже получены уведомления о ратификации нового Таможенного кодекса от министерств иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана и России. В ближайшее время мы ожидаем аналогичный документ из Кыргызстана», – сообщил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов.

В соответствие с договоренностями глав государств, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза должен вступить в силу 1 января 2018 года и сменить действующий с 2010 года Таможенный кодекс Таможенного союза.

Справка:

Разработка Таможенного кодекса ЕАЭС велась с декабря 2013 года. В работе над новым таможенным законодательством Союза приняли участие более 300 экспертов от Евразийской экономической комиссии, государственных органов исполнительной власти и бизнес-сообществ стран ЕАЭС. Основными целями разработки Таможенного кодекс ЕАЭС являлись создание единого таможенного законодательства максимально прямого действия, отвечающего уровню достигнутой интеграции в сфере таможенного регулирования и уровню развития и внедрения информационных технологий в правоприменительную практику стран ЕАЭС.

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11 апреля 2017 года Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС был подписан главами государств Евразийского экономического союза.

Таможенный кодекс ЕАЭС закладывает юридическую основу для оцифровки системы регулирования внешнеэкономической деятельности Союза. Среди основных нововведений – переход на электронное декларирование, удаленное взаимодействие участников ВЭД с таможенными органами через интернет, передача функций по принятию решений на всей цепи поставки – от регистрации декларации до выпуска товаров в свободное обращение – от таможенного инспектора информационной системе таможенных органов и другие.