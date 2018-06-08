Telegraph: Трамп не будет встречаться с Мэй на G7 из-за личной неприязни

Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй не будут проводить двусторонние переговоры на саммите «Большой семерки» в канадском Квебеке на фоне неприязненного личного отношения американского лидера к коллеге, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Источники в окружении президента США сообщили, что Трамп устал от «учительского» тона Мэй. «Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях», - заявил собеседник издания, присутствовавший на встречах этих двух лидеров.

Как пишет газета, Трампа рассердил подход Мэй во время их телефонного разговора, когда вместо общего обсуждения вопросов она сразу углубилась в политические детали.

По словам другого источника, Трамп также выразил раздражение по поводу частых просьб британского премьера, которые выглядят как стремление получить выгоду от отношений с США.

Саммит «большой семерки» проходит 8-9 июня в канадской провинции Квебек, в небольшом курортном городе Ла-Мальбе.