Тереза Мэй потребовала выслать из Великобритании 23 российских дипломата

Премьер-министр Тереза Мэй в ходе своего выступления в британском парламенте по «делу Скрипаля» заявила, что Великобритания вышлет 23 членов российской дипмиссии из страны, пишет РБК.

«Дипломаты из России должны будут покинуть Великобританию в течение недели», - уточнила Тереза Мэй.

Она подчеркнула, что Лондон примет срочные меры по предотвращению распространения шпионской сети и прервет дипломатические контакты с Россией. На такие меры Лондон пошел после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором британские власти обвинили спецслужбы России.

«Россия ответственна за этот отвратительный акт. Мы дали России время для обеспечения достоверного объяснения, они могли бы объяснить, как это вещество могло оказаться в Великобритании, вместо этого они отреагировали с сарказмом и отрицали обвинения. Нет никаких сомнений, что российское правительство виновно в покушении на господина Скрипаля и его дочь», - сказала Премьер-Министр Великобритании.

«Тем, кто хочет нанести нам вред, мое сообщение простое: вам здесь не рады», - добавила она.

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Кроме того, Тереза Мэй заявила, что никто из британских министров и членов королевской семьи не приедет на чемпионат мира по футболу в Россию летом 2018 года.

Она также пообещала выработать новые законопроекты, направленные на защиту Великобритании от враждебных действий иностранных держав и на противодействие шпионажу. По словам Мэй, если «российская агрессия» по отношению к Великобритании будет продолжаться, то Лондон примет дополнительные и более жесткие меры.

«Весьма трагично, что Путин решил вести себя именно так», - заявила она.

Глава правительства Великобритании подчеркнула, что перед заседанием в парламенте провела переговоры с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и отметила, что они поддержали ее позицию.

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова отметила, что российское внешнеполитическое ведомство вскоре примет решение относительно выступления премьер-министра Мэй.

«В ближайшее время на сайте МИД будет опубликовано заявление в связи с выступлением Мэй в парламенте», — отметила она.

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По словам первого зампреда комитета верхней палаты российского парламента по международным делам Сергея Кисляка, реакция Москвы на высылку дипломатов будет такой, что «Великобритания почувствует безответственность своих действий».



«Я думаю, что реакция будет зеркальной, однозначно. Тут даже не может быть других вариантов. Каждые 10-15 лет Британия выдворяет пачками наших дипломатов. Есть цикличность, замечено», — заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, «до конца не доказанные факты» не должны становится поводом для высылки дипломатов.

«Дипломаты работают в стране не для того, чтобы кого-то отравить, они работаю для того, чтобы создать комфортные условия гражданам нашей страны, в том числе, которые находятся на территории Англии», — пояснила Светлана Журова.

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