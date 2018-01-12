The Washington Times: Решить проблему Афганистана может Казахстан

США стоит принять помощь от Казахстана в обеспечении безопасности и стабильности в Афганистане, пишет американское издание The Washington Times.

«Запад не может решить проблему Афганистана в одиночку. США и их европейские союзники могут лечить симптомы, предотвращая катастрофу ценой крови и больших затрат. Афганистан разрывает радикальный ислам, трайбализм и экономическая нестабильность. И только соседи, по мнению автора, могут помочь этой стране», - пишет автор статьи Тодд Вуд.

Автор отмечает, что однозначной необходимостью является вывод афганских военных из средневековья в XXI век.

США, как заявляет автор статьи, уже потратили триллионы долларов. 20 трлн государственного долга делает невозможным дальнейшее финансирование. В статье отмечается, что спасение региона должно исходить из стран, которые выиграют от стабильного Афганистана.

«Одна из стран, которая заинтересована в восстановлении Афганистана, это Казахстан. Астана приняла обязательство обратить международное внимание на бедствие Афганистана. Я говорю: дайте им помочь нам. Китай проявил интерес к Центральной Азии и предоставляет удаленный порт для казахстанских товаров. Нет причин, по которым Кабул не может предоставить путь для товаров из региона в Пакистан и Индию. Проект «Пояса и Пути» Си Цзиньпина тянет регион для создания современной экономики, основанной на торговле и инвестициях», - написал Тодд Вуд.

В ООН высоко оценивают работу Казахстана на посту председателя Совбеза

Казахстан является естественным партнером США во взаимодействии с Афганистаном, подчеркивает автор.

Опубликованная Трампом Стратегия Национальной Безопасности гласит, что его администрация "будет работать со странами Центральной Азии, чтобы гарантировать доступ к региону для поддержки наших усилий по борьбе с терроризмом". Находясь в Совете Безопасности и председательствуя в этом году, Казахстан может сыграть большую роль в активизации международных усилий, организуя министерские дебаты по Центральной Азии и Афганистану в конце этого месяца.

«Трамп встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на следующей неделе. Вашингтону следует принять предложение помощи Астаны в вопросе безопасности и развития Афганистана», - заключил автор статьи.