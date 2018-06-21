Касым-Жомарт Токаев: «Президент сам примет решение о выборах»

Председатель сената Касым-Жомарт Токаев объяснил свое высказывание в интервью «Би-би-си» об участии президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в выборах 2020 года.

«Мне кажется, фокус внимания был смещен в данном интервью, потому что обсуждалось много вопросов. Это был один из вопросов, смысл моих ответов состоял в том, что мы имеем Елбасы, его статус подтвержден нашими законами, будь это закон о первом президенте, о лидере нации, недавно мы приняли закон о совете безопасности.

Независимо от того, примет ли участие президент в следующих выборах, не примет участия, последнее слово по вопросам внутренней и внешней политики, будет принадлежать ему. Это определено законом, он был и остается лидером нации», - заявил Токаев журналистам после завершения пленарного заседания.

Комментируя свое высказывание о том, что президент не примет участие в предстоящих выборах, он сказал: «Я прежде всего сказал, что Елбасы сам примет решение. Он мудрый человек, абсолютно разумный и рациональный человек, великий лидер, что было вырезано из интервью».

Напомним, накануне спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в эфире программы ВВС, что, по его мнению, Нурсултан Назарбаев не будет участвовать в президентской гонке в 2020 году.

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«Честно говоря, я не думаю, что президент Назарбаев будет баллотироваться на выборах президента в 2020 году, потому что он очень мудрый человек, абсолютно рационален, и я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с другими кандидатами, за исключением президента Назарбаева», - сказал Токаев.

Он добавил, что это его «личное мнение».

«Это мое личное мнение. (…) Конечно, это его право, будет ли он баллотироваться или нет, но мне нужно чётко пояснить, что я не верю, что он будет участвовать», - отметил спикер верхней палаты парламента.