Топ-10 наиболее важных законов РК в 2017 году

В текущем году мажилисом одобрено и направлено в сенат 42 проекта закона. На сегодня на рассмотрении нижней палаты находятся 36 законопроектов.

Наиболее значимым в жизни общества законом, принятым парламентом, по мнению лидера КНПК Владислава Косарева, является закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти».

«Этим законом были внесеныизмененияв законы и Конституцию. Я считаю, это наиболее важный, основополагающий закон, откуда, как говорится, ветвями пошли и другие законопроекты, которые подталкивают исполнение этого документа», – сказал он «Къ».

Не менее важным, на его взгляд, является закон «О земельных отношениях», над которым мажилисмены все еще работают. «Этот закон вызвал массу тревог и сомнений в обществе, потому что земля, как источник благосостояния, у нас в стране перестала быть таковой, потому что использовалась в интересах узкого круга лиц. Мы сейчас этим проектом закона занимаемся и пытаемся все поставить на свое место…Мы в его рамках обязываем местные исполнительные органы образовать комиссию, которая вела бы контроль за тем, как каждый земельный участок используется, кому он принадлежит и на каких началах он передан в ТОО, АО и так далее. Чтобы местные органы несли ответственность за то, как работает земля», – пояснил наш собеседник.

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Такжевлияющими на социально-экономическое развитие страны в целоми на благополучие каждого отдельно взятого человека в частности является закон «О коллекторской деятельности» (подписан президентом 6 мая 2017 года. – «Къ»).

Все нововведения в документе условно можно разделить на две группы. Первые касаются защиты прав заемщиков. В частности, документом устанавливается право должника на урегулирование своей задолженности в досудебном порядке, а кредитору запрещается в период нахождения задолженности на взыскании у коллекторского агентства начислять неустойку (штраф, пени) за несвоевременное погашение долга, а также требовать начисленное за указанный период вознаграждение.

Вторая часть поправок касается деятельности коллекторских агентств, сотрудники которых отныне могут звонить должникам или его представителям только с 8 до 21 часа в будние дни, да и то не более трех раз в день. Звонить, а тем более назначать встречи в выходные и праздничные дни, им запрещено. Равно как и оскорблять, угрожать и шантажировать должника. Все свои действия в отношении должника коллекторы должны будут фиксировать с помощью аудио– и видеотехникии хранить эти записи в течение следующих шести месяцев.

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По-своему интересен изакон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергии». Реализация его норм позволит снизить тариф для конечных потребителей за счет укрупнения региональных энергосетей и компанийпутем присоединения к ним более мелких и не соответствующих стандартам качества энергопередающих предприятий.

Одновременно документом решается проблема бесхозяйственных электросетей (их общаяпротяженность составляет 2110 км, и имеется 631 бесхозная трансформаторная подстанция. – «Къ») путем их передачи на баланс энергопередающих организаций.

Много споровкак в стенах парламента, так и в обществе вызвал проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК». Документом в Уголовный кодекс введено новое наказание в виде лишения гражданства за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан (согласно закону «О национальной безопасности» к основным национальным интересам относится незыблемость конституционного строя. В данное понятие входят также независимость, унитарность и президентская форма правления страны. – «Къ»).

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Причинением иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан будут считаться такие преступления, как геноцид, экоцид, государственная измена, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, сепаратистская деятельность, все экстремистские преступления, а также преступления, совершенные в военное время. Всего 16 составов, предусмотренных 11 статями УК РК.

Под занавес года депутаты приняли Налоговый кодекс, Кодекса «О недрах и недропользовании» и Таможенный кодекс.

Кодексом «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» регламентируются положения о таможенных платежах, налогах, специальных антидемпинговых, компенсационных пошлинах, а также нормы по исчислению таможенных платежей, возникновению и прекращению обязанности по уплате, срокам уплаты таможенных пошлин и налогов, обеспечению исполнения обязанности по их уплате и взысканию.

Документом регулируется порядок осуществления таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию ЕАЭС и убытием с нее, с подачей и отзывом таможенной декларации, с выпуском товаров. Также регламентируются таможенные процедуры, включая таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, для экспорта, таможенного транзита, таможенного склада, свободной таможенной зоны и другие.

Кодексом предусматриваются новые приоритетные направления в сфере таможенного регулирования, а именно: возможность подачи таможенной декларации в электронном виде без предоставления таможенному органу соответствующих документов; уплата таможенных платежей путем внесения авансовых платежей; использование механизма «единого окна» информационного взаимодействия государственных органов.

В то же время Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) направлен на совершенствование налогового законодательства. Документом предусмотрены изменение идеологии, внедрение стимулирования и упрощение администрирования. Идеология будет направлена на защиту добросовестного налогоплательщика. Стимулы получат различные сектора экономики. Администрирование упроститсяи будет мотивировать самостоятельную уплату налогов.

Документом в целях стимулирования повышения налоговой дисциплины кардинально пересматривается система управления рисками. Вводится дифференцированный подход к налоговому администрированию для разных категорий налогоплательщиков. При этом к первой категории, так называемойзеленой группе, будут отнесены налогоплательщики с низкой степенью риска. По ним не будут проводиться проверки, предусматриваются послабления в виде изменения сроков представления отчетности, уплаты задолженности, возможности участия в горизонтальном мониторинге.

Тогда как к группе налогоплательщиков средней степени риска будут применять умеренные механизмы администрирования. Им будут направлять извещения, а в случае неисполнения применят меры налогового контроля.

К третьей группе, или к так называемой красной зоне, будут относиться злостные неплательщики. К ним будут применяться повышенные меры внимания и мгновенное реагирование органов госдоходов в случаях ненадлежащего исполнения налоговых обязательств.

Ключевым нововведением Кодекса «О недрах и недропользовании» было выбрано внедрение упрощенного порядка предоставления права недропользования, основанного на принципе первой заявки, с ежегодно возрастающей ставкой аренды. Его суть заключается в предоставлении права на недропользование на участок площадью около 2 кв. км в одном блоке.

Отдельно проектом кодекса предусматривается обеспечение доступности геологической информации. Открытой становится информация как о недропользователях, так и об условиях недропользования и конечных бенефициарах.

Также документом предусматривается предоставление гарантий стабильности условий недропользования.

Кодексом вводится в Казахстане новый вид недропользования – старательская добыча в отношении драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней. Выдача лицензий сроком на 3 года будет производиться акиматами на местах по тому же принципу: «первый пришел – первый получил».

«Наиболее важными и значимыми проектами законов уходящего года, на мой взгляд, являются Таможенный кодекс и Кодекс «О недрах и недропользовании». Законом 2018 года, на мой взгляд, станет проект закона «О пенсионном обеспечении», – сказал «Къ» депутат мажилиса Айкын Конуров.

Депутат мажилиса, председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев также назвал в числе важных законопроектов 2017 года Кодекс «О недрах и недропользовании» и Таможенный кодекс.«На следующий год у нас уходят закон «О стандартизации», закон «О регулировании предпринимательской деятельности», – сказал он в комментариях «Къ».

В то же время, по словам Владислава Косарева,фракция в следующем году планирует внести на рассмотрение парламента проект закона «О праве граждан на единственное жилье».

«Мы хотим сделать так, чтобы каждый гражданин Казахстана, достигший 18 лет, получал право на единственное жилье, чтобы жилье не стало объектом коммерции, наживы, залога и так далее. Жилье в этом случае будет расцениваться как первичное условие для благосостояния», – сказал он «Къ».