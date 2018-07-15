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Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,4%

15.07.2018 17:15   1098   0

За месяцев 2018 года объем взаимной торговли Казахстана с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в денежном эквиваленте составил 7311,7 млн долларов, что на 7,4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Объем экспорта в страны ЕАЭС в отчетном периоде в денежном эквиваленте составил $2316,1 млн (что на 10,1% больше показателя соответствующего периода прошлого года), импорта - $4995,6 млн (+6,2%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 92,1%, Кыргызстан - 4,2%, Беларусь - 3,6% и Армению - 0,1%.

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Вопрос дня
В Астане открылся Международный финансовый центр (МФЦА), в рамках которого будет действовать английское право и ряд льгот. Как Вы думаете, получится ли Казахстану привлечь туда крупных иностранных инвесторов и эмитентов?
  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов

  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия
    51

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле
    76

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами
    91

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов
    136

Цифра дня
247,2
трлн долларов США
составил размер глобального долга в первом квартале 2018 года, согласно обзору Global Debt Monitor
Цитата дня
Россия и Казахстан, являясь стратегическими партнерами, в непростой международной обстановке находят сбалансированные решения с учетом интересов двух стран
Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ
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