Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,4%

За месяцев 2018 года объем взаимной торговли Казахстана с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в денежном эквиваленте составил 7311,7 млн долларов, что на 7,4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Объем экспорта в страны ЕАЭС в отчетном периоде в денежном эквиваленте составил $2316,1 млн (что на 10,1% больше показателя соответствующего периода прошлого года), импорта - $4995,6 млн (+6,2%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 92,1%, Кыргызстан - 4,2%, Беларусь - 3,6% и Армению - 0,1%.