Товарооборот между Индией и Казахстаном достиг $1 млрд

Президент Казахстана после саммита ШОС в Китае провёл ряд двусторонних встреч с представителями стран-членов организации. Глава государства обсудил торговые и дипломатические отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Глава государства указал на поступательный характер развития отношений между двумя странами и поздравил Премьер-министра Индии с полноправным вступлением его страны в состав Шанхайской организации сотрудничества. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан с самого начала всецело поддерживал Индию в этом вопросе, сообщает Akorda.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что в прошлом году вы лично поддержали нас и прибыли в Астану на специализированную выставку ЭКСПО-2017, чем способствовали повышению международного внимания к этому мероприятию», – отметил Президент Казахстана.

По его словам, в результате реализации достигнутых договорённостей только за прошлый год товарооборот между Индией и Казахстаном вырос на 53% и достиг 1 млрд долларов.

«В настоящее время между двумя странами активно развивается сотрудничество в космической сфере, фармацевтике, военно-техническом секторе, а также других областях. Нам необходимо продолжать работать в этом направлении», – сказал глава государства.

На саммите ШОС подписана Циндаоская декларация

Премьер-министр Индии поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поддержку при избрании представителя Индии в состав Международного суда ООН и отметил, что многогранное сотрудничество между двумя странами успешно развивается и укрепляется. Он поздравил Нурсултана Назарбаева с 20-летием Астаны и выразил пожелания в связи с открытием Международного финансового центра "Астана".

Нарендра Моди подчеркнул, что Казахстан является одним из самых крупных торговых партнёров Индии в Центральной Азии и выразил заинтересованность индийской стороны в реализации проектов в рамках программы «Цифровой Казахстан». Премьер-министр Индии также обратился с просьбой к казахстанской стороне присоединиться к Международному Солнечному Альянсу (МСА).