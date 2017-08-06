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Трамп благодарит Россию и Китай за сотрудничество по санкциям в отношении КНДР

06.08.2017 13:34   363   0

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Китай и Россию за сотрудничество по расширению санкций в отношении КНДР, сообщает РИА-Новости.

Президент США Дональд Трамп благодарен КНР и России за сотрудничество по резолюции Совета Безопасности ООН против КНДР, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Президент Дональд Трамп одобряет принятие СБ ООН новой резолюции, которая расширяет санкции против Северной Кореи в ответ на проведенные ею недавно испытания баллистических ракет. Президент благодарен Китаю и России за сотрудничество в обеспечении принятия этого документа», — заявила Сара Сандерс.

Трамп вместе с союзниками продолжит повышать экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян, чтобы «покончить с его угрожающим и дестабилизирующим поведением», добавила пресс-секретарь администрации американского президента.

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Ранее СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР.

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По подсчетам американской стороны, которая и предложила резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Северной Кореи на миллиард долларов. Сейчас объем валютных поступлений составляет три миллиарда.

КНДР в июле провела запуск двух баллистических ракет "Хвасон-14", которые, по данным США, являются межконтинентальными. Российские военные считают, что был произведен пуск ракеты средней дальности.

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составит сумма поступлений по ОСМС на 2017 год согласно прогнозу Минздрава РК
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Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован
Дмитрий Медведев
Председатель Правительства Российской Федерации
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