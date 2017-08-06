Трамп благодарит Россию и Китай за сотрудничество по санкциям в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Китай и Россию за сотрудничество по расширению санкций в отношении КНДР, сообщает РИА-Новости.

Президент США Дональд Трамп благодарен КНР и России за сотрудничество по резолюции Совета Безопасности ООН против КНДР, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Президент Дональд Трамп одобряет принятие СБ ООН новой резолюции, которая расширяет санкции против Северной Кореи в ответ на проведенные ею недавно испытания баллистических ракет. Президент благодарен Китаю и России за сотрудничество в обеспечении принятия этого документа», — заявила Сара Сандерс.

Трамп вместе с союзниками продолжит повышать экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян, чтобы «покончить с его угрожающим и дестабилизирующим поведением», добавила пресс-секретарь администрации американского президента.

Ранее СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР.

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По подсчетам американской стороны, которая и предложила резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Северной Кореи на миллиард долларов. Сейчас объем валютных поступлений составляет три миллиарда.

КНДР в июле провела запуск двух баллистических ракет "Хвасон-14", которые, по данным США, являются межконтинентальными. Российские военные считают, что был произведен пуск ракеты средней дальности.