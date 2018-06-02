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Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня

02.06.2018 11:09   635   0

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил, что саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном все-таки состоится 12 июня. Его заявление было сделано после нескольких недель неопределенности между двумя странами.

 Трамп сделал заявление после встречи с высокопоставленным северокорейским чиновником в Белом доме. Он заявил, что саммит состоится в Сингапуре с целью обсуждения вопроса о закрытии ядерной программы Северной Кореи.

«Мы проведем встречу 12 июня в Сингапуре», - сказал Трамп журналистам на территории Белого дома после встречи с Ким Ён Чхолем, близким помощником северокорейского лидера. «

Наши отношения развиваются, и это очень позитивный момент», - отметил он. Обе стороны имеют разногласия по поводу завершения ядерной программы Северной Кореи и того, какие гарантии безопасности она получит в обмен.

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США хотят, чтобы Северная Корея закрыла программу быстро, перед тем как предоставлять какие-то гарантии и уступки, но Пхеньян считает отказ от программы в одностороннем порядке неприемлемым.

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Во время заявления для прессы Трамп отметил, что Северная Корея хочет развиваться и поэтому действительно пойдет на закрытие ядерной программы.

«Это произойдет, я не сомневаюсь», - сказал он. Тем не менее, он отказался уточнить, согласилась ли Северная Корея на требование США о полной и необратимой денуклеаризации. Трамп ушел от прямого ответа, сказав лишь, что все решится 12 июня, будет положено начало долгому процессу, и никаких документов пока подписываться не будет.

 Напомним, на прошлой неделе Трамп отозвал саммит с Северной Кореей в открытом письме Киму, сославшись на «открытую враждебность» со стороны Пхеньяна. После примирительного заявления Северной Кореи он принял решение все-таки провести встречу на высшем уровне, после чего официальные лица обеих сторон продолжали встречи на границе между Северной и Южной Кореей, а также в Сингапуре, чтобы обсудить детали саммита. 

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