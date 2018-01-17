Трамп и Назарбаев начали переговоры на высшем уровне

Нурсултан Назарбаев прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

При этом Трамп лично встретил Назарбаева у входа в Западное крыло резиденции президента США в Вашингтоне.

В данное время начались переговоры президентов двух стран.

Ранее во вторник президент США написал в Facebook о предстоящей встрече с главой Казахстана. По словам Трампа, после встречи он вместе с Назарбаевым выступят с совместным заявлением для прессы, затем состоится рабочий обед с президентом Казахстана.

Прямой эфир встречи организовал в Facebook председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин.

Нурсултан Назарбаев провел встречу с деловыми кругами США