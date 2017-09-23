Трамп: Мы не можем позволить, чтобы разные сумасшедшие всюду запускали свои ракеты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что с нынешним лидером КНДР Ким Чен Ыном должны были разобраться прежние американские администрации, но заверил соотечественников, что намерен сделать это сам. Соответствующую позицию он изложил в пятницу, выступая перед своими сторонниками в штате Алабама. Трансляцию вели местные телеканалы.

"Мы не можем позволить, чтобы разные сумасшедшие всюду запускали свои ракеты. С "человеком-ракетой" должны были разобраться уже давно", - сказал Трамп. "Он может быть умным, может быть стратегом или абсолютным безумцем. Неважно, кем он является на самом деле - мы с ним разберемся", - заверил американский лидер.

Выступая во вторник на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он заявил, что Соединенным Штатам придется "полностью уничтожить" КНДР, если возникнет угроза для них или для их союзников.

Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил эти высказывания Трампа с объявлением Пхеньяну войны. Он отметил, что подобная риторика лишь подтверждает правильность выбранного КНДР курса на развитие ракетно-ядерной программы, пообещав, что американский президент "дорого заплатит" за свои выпады.

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