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Трамп о ЧМ-2018: «Россия проделала фантастическую работу»

28.06.2018 10:28   809   0

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что «Россия проделала фантастическую работу» при проведении чемпионата мира по футболу. Об этом Дональд Трамп заявил в рамках встречи в Белом доме с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Созой, сообщает Vestifinance.ru.

Президент США, отвечая на вопросы журналистов, несколько раз отметил, что «Россия проделала фантастическую работу» по проведению чемпионата.

«На мой взгляд, они делают фантастическую работу по проведению чемпионата мира и это очень здорово. Мой сын любит футбол, обожает смотреть чемпионат мира. Они действительно проделали фантастическую работу. Это захватывает, даже если вы не являетесь фанатом футбола. Я в определенной степени фанат футбола, но у меня не так много времени».

Также президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста, за какую команду он болеет на чемпионате.

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«Я болею за хорошую игру всех команд. Но при этом арены чемпионата мира выглядят фантастическим образом, им действительно удалось показать нечто очень особенное. Как вы знаете, мы боролись за проведение чемпионата мира в США, Мексике и Канаде (ЧМ 2026 г. – прим ред.), и мы удостоились чести быть выбранными в качестве хозяев турнира. И, кстати, этот джентльмен рядом со мной – большой поклонник футбола (показывая на президента Португалии – прим. ред.). Для нас большая честь быть избранными для проведения чемпионата мира, и мы с нетерпением ждем этого», - сказал президент США.

Туркменистан: с газом, но без еды

Фото: Drew Angerer/Getty Images

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