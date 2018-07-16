Трамп о встрече с Путиным: «Это хорошее начало для всех»

Дональд Трамп положительно оценил встречу один на один с Владимиром Путиным в Хельсинки, передает РИА Новости.

«Это хорошее начало. Это хорошее начало для всех», - сказал он перед началом рабочего ланча, в котором принимают участие российская и американские делегации.

Встреча Путина и Трампа в узком составе продолжалась два часа десять минут вместо полутора запланированных часов.

Перед беседой президент России заявил, что настало время поговорить обстоятельно и затронуть все «болевые точки».

Дональд Трамп в свою очередь отметил, что весь мир заинтересован в хороших отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, американский лидер сообщил, что хотел бы поговорить о торговле, военных вопросах, в том числе ядерном потенциале двух стран, и Китае.

Переговоры в расширенном составе

Теперь должны пройти переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, займут 1 час 45 минут.

На этих переговорах Россию будут представлять глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, директор департамента МИД по Северной Америке Георгий Борисенко и российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В Хельсинки начались переговоры России и США в расширенном составе

Американскую сторону представят госсекретарь Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли и старший советник совета национальной безопасности по России Фиона Хилл.

Напомним, саммит в Хельсинки - первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы.

Фото: Reuters