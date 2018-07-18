Трамп о встрече с Путиным: «Мы хорошо поладили, что принесло неудобство многим ненавистникам»

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что ожидает больших результатов от дальнейшей работы с президентом России Владимиром Путиным, передает Interfax Казахстан.

«Мы с Путиным обсудили многие важные вопросы на состоявшейся ранее встрече. Мы хорошо поладили, что действительно причинило неудобство многим ненавистникам, которые хотели бы видеть боксерский поединок. Будут большие результаты!», - написал он в Twitter.

Американский лидер также подчеркнул, что представители разведслужб его выступление на пресс-конференции оценили положительно.

«Многим высокопоставленным людям в разведывательных кругах понравилось мое выступление на пресс-конференции в Хельсинки», - написал Дональд Трамп.

Напомним, встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. По ее итогам в президент США подвергся критике за свои высказывания. Сам он назвал переговоры очень успешными.

Дональд Тармп признал, что между США и Россией «существуют многочисленные разногласия», но диалог между двумя странами необходим.

ЕЭК создала рабочую группу по госзакупкам в странах ЕАЭС

Фото: Shutterstock.com