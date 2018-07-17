Трамп об увеличении расходов на оборону со стороны стран НАТО: «Это плохо для России»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что страны-члены НАТО увеличили расходы на оборону, и это, по его мнению, «плохо для России», передает Interfax Казахстан.

«У меня была великолепная встреча со (странами-участниками) НАТО. Они заплатили на $33 млрд больше и в будущем заплатят еще на сотни миллиардов больше, только из-за меня. НАТО была слабой, но теперь она снова сильна (что плохо для России). СМИ сообщают только о том, что я был груб с лидерами (стран НАТО), и не упоминают о деньгах!», - написал Дональд Трамп в Twitter.

Как известно, ранее он много критиковал партнеров по НАТО за недостаточные взносы на общую оборону. По инициативе американского лидера в прошлом году члены НАТО приняли решение начать разработку национальных планов по инвестициям в оборону.

По итогам саммита американский лидер заявил, что его участники согласились увеличить оборонные расходы «до невиданного ранее уровня».

Напомним, Саммит НАТО прошел 11-12 июля в Брюсселе.

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