Трамп опроверг отставку Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми новости об уходе Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, сообщает Lenta.ru

«Средства массовой информации сообщали, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро уйдет, — это фейковые новости! Он не уходит, хотя мы и не сходимся во мнениях в некоторых вопросах (окончательное решение принимаю я), но нам хорошо работается вместе, и США снова очень уважаемы!» — написал Трамп в своем Twitter.

Напоминаем, The New York Times 30 ноября сообщала, что Белый дом разработал план кадровых перестановок в администрации США. По информации издания, Тиллерсон покинет свой пост, а его место займет директор ЦРУ Майк Помпео, которого на должности руководителя разведывательного ведомства сменит сенатор-демократ от штата Арканзас Том Коттон.