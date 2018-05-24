Трамп отказался от встречи с президентом КНДР

Президент США Дональд Трамп уведомил лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Причиной стала "враждебность" недавнего заявления северокорейского лидера, об этом говорится в послании Трампа Ким Чен Ыну.

"К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированными в ходе Вашего недавнего заявления, я нахожу неподобающим проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу. Следовательно, пусть это письмо служит уведомлением о том, что саммит в Сингапуре, ради блага обеих сторон, но в ущерб [остальному] миру, не состоится", - приводятся в документе слова Трампа.

Одновременно глава американской администрации заверил, что сохраняет потенциальную готовность к проведению этих переговоров в будущем. "Я с нетерпением жду встречи с Вами однажды [в будущем]", - подчеркивается в письме.

Мировое сообщество "и особенно Северная Корея, потеряло отличную возможность" обеспечить "прочный мир и <...> процветание" на Корейском полуострове, считает Трамп.

КНДР закрыла ядерный полигон

Напомним, что недавно КНДР объявила о закрытии полигона «Пунгери», который являлся крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия.

Фото: Reuters