Трамп ожидает встречи с Путиным

Президент США сообщил о возможной встрече с Владимиром Путиным и решении внести КНДР в список стран спонсирующих терроризм

Президент США Дональд Трамп в субботу на пути в Японию на борту своего самолета заявил журналистам, что ожидает встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе поездки в Азию.

"Думаю, это ожидаемо, что мы встретимся с Путиным, да. Мы хотим помощи Путина по Северной Корее, и мы будем встречаться со многими разными лидерами", - сказал Трамп.

Беседуя с журналистами, глава американской администрации отметил, что связанный с КНДР кризис - это "большая проблема" как для США, так и для всего мира. По словам американского лидера, он хочет добиться разрешения сложившейся ситуации. "Мы хотим, чтобы это разрешилось. Это большая проблема для нашей страны и для мира, и мы хотим с этим разобраться", - сказал он.

По словам Трампа, за последние 25 лет была продемонстрирована "абсолютная слабость". "Так что мы применяем совершенно иной подход", - добавил он. Президент США также сообщил, что его администрация вскоре примет решение насчет возвращения КНДР в список стран, спонсирующих терроризм."Мы собираемся принять это решение очень скоро", - информировал он. Трампу также был задан вопрос насчет сообщений в СМИ о том, что КНДР может "встретить" его в Азии, запустив ракеты. "Скоро узнаем. Удачи" - отреагировал лидер США. Говоря о жителях КНДР, Трамп заявил, что "это великий народ". "Они трудолюбивые, они добродушные, гораздо добродушнее, чем мир на самом деле знает и понимает. Они великий народ".

В Саудовской Аравии задержаны 11 принцев

"Надеюсь, для всех все разрешится. Будет прекрасно, если мы найдем решение для этих великих людей и для всех", - резюмировал Трамп.

О возможности личного общения с Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Дананге (Вьетнам) Трамп ранее заявил в интервью телеканалу Fox News. "У нас может быть встреча с Путиным. Скажу еще раз, Путин очень важен, потому что они [Россия] могут помочь нам с Северной Кореей. Они могут помочь нам с Сирией. Нам нужно поговорить об Украине", - заметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания главы Белого дома, подтвердил, что такая встреча "действительно согласовывается".