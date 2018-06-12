Трамп приостановил введение санкций против КНДР по 300 позициям

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановил введение санкций против КНДР по 300 позициям, передает РИА Новости.
«У меня были 300 санкций. Я решил их не вводить, потому что это было бы неуважительно. Но мы сохраняем возможность продолжать накладывать санкции», - сказал американский лидер в ходе пресс-конференции.
Дональд Трамп отметил, что США прекратят военные учения в регионе, если переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении. Американский президент, однако, заявил, что Вашингтон пока не будет сокращать количество военных баз в Южной Корее.
Президент США также подчеркнул, что готов установить дипломатические отношения с Пхеньяном, но это произойдет «не сразу». Кроме того, президент указал на необходимость формального прекращения состояния войны между странами.
После окончания саммита, который состоялся 12 июня в Сингапуре, президент США и лидер КНДР подписали итоговый документ. Из соглашения следует, что Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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В то же время в документе нет требований полного, необратимого и гарантированного отказа от ядерного оружия и уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.
Кроме того, США и КНДР обязались при первой возможности провести встречу на уровне глав МИД, чтобы обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на саммите.
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В Сингапуре началась встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа
Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание «возвещает о новом старте».
«Мы увидим большие перемены», - отметил глава КНДР.
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита.
Напомним, подготовка исторической встречи глав США и КНДР началась весной. Ей предшествовали переговоры северокорейского лидера с президентом Южной Кореи, а также визит госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян.
В середине мая Трамп объявил, что намеченный саммит не состоится, однако позднее изменил свою позицию. В Северной Корее при этом заявляли, что готовы провести встречу в любой момент из-за «сложных отношений» между странами.
Фото: Reuters