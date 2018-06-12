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Трамп приостановил введение санкций против КНДР по 300 позициям

12.06.2018 21:42   893   0

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановил введение санкций против КНДР по 300 позициям, передает РИА Новости.

«У меня были 300 санкций. Я решил их не вводить, потому что это было бы неуважительно. Но мы сохраняем возможность продолжать накладывать санкции», - сказал американский лидер в ходе пресс-конференции.

Дональд Трамп отметил, что США прекратят военные учения в регионе, если переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении. Американский президент, однако, заявил, что Вашингтон пока не будет сокращать количество военных баз в Южной Корее.

Президент США также подчеркнул, что готов установить дипломатические отношения с Пхеньяном, но это произойдет «не сразу». Кроме того, президент указал на необходимость формального прекращения состояния войны между странами.

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После окончания саммита, который состоялся 12 июня в Сингапуре, президент США и лидер КНДР подписали итоговый документ. Из соглашения следует, что Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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В то же время в документе нет требований полного, необратимого и гарантированного отказа от ядерного оружия и уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, США и КНДР обязались при первой возможности провести встречу на уровне глав МИД, чтобы обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на саммите.

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Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание «возвещает о новом старте».

«Мы увидим большие перемены», - отметил глава КНДР.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита.

Напомним, подготовка исторической встречи глав США и КНДР началась весной. Ей предшествовали переговоры северокорейского лидера с президентом Южной Кореи, а также визит госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян.

В середине мая Трамп объявил, что намеченный саммит не состоится, однако позднее изменил свою позицию. В Северной Корее при этом заявляли, что готовы провести встречу в любой момент из-за «сложных отношений» между странами.

Фото: Reuters

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