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Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

07.12.2017 12:00   1624   0 Автор: Анатолий ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ

Вечером 6 декабря 45-й президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, распорядившись начать процесс по переносу посольства Соединенных Штатов в этот город из Тель-Авива. 

По словам Трампа, его шаг является констатацией существующих реалий, поскольку в Иерусалиме заседает правительство Израиля, находятся резиденция премьер-министра, Кнессет и Верховный суд. «Сегодня мы признаем очевидное: Иерусалим - столица Израиля. Все мои предшественники во время своих визитов в Еврейское государство встречались со своими израильскими коллегами именно в Иерусалиме», - подчеркнул Дональд Трамп. 

Вместе с тем Трамп заметил, что принятое решение не означает ослабления приверженности США к поиску мирных решений на Ближнем Востоке и не связан с решением спорных вопросов, в частности, о границах Израиля с другими государствами региона, прежде всего с Палестиной. «Мы готовы вернуться к решению этой ближневосточной проблемы, если обе стороны этого хотят. Призывы к спокойствию и умеренности сегодня преобладают над призывами к ненависти», - отметил 45-й президент США, при этом сообщив, что вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в ближайшее время посетит страны Ближнего Востока. 

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Сразу же после появления информации из Вашингтона, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, поблагодарил Соединенные Штаты за сделанный шаг, призвав другие страны мира последовать примеру Дональда Трампа. «Решение президента США является важным шагом в сторону мира, так как не может быть мира без Иерусалима в качестве столицы Государства Израиль», - заявил Нетаньяху, подчеркнув, что святые места всех трех мировых религий в Иерусалиме сохранят свой статус-кво. 

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Однако, мировое сообщество негативно восприняло решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести в этот город посольство из Тель-Авива. Свое недовольство действиями Трампа высказали канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон. В частности, глава французской республики, выступая на пресс-конференции в Алжире, куда он прибыл с официальным визитом, заявил: «Это прискорбное решение, которое Франция не одобряет, и которое противоречит международному праву и всем резолюциям Совета Безопасности ООН». 

Но особенно болезненно восприняли произраильское решение Трампа в мусульманском мире. По сообщениям межарабского телеканала «Аль-Джазира», вместе с резкими высказываниями в адрес США об их «смертном приговоре для всех, кто ищет мира» и провоцировании «опасной эскалации», которые прозвучали со стороны руководства Саудовской Аравии, Египта, Катара, Ливана, Иордании, Пакистана, Ирана, Ирака и Турции, в ряде мусульманских стран начались антиамериканские и антиизраильские акции протеста. По данным «Аль-Джазиры» волнения, на которые не обращают внимания местные правоохранительные органы, замечены возле дипломатических представительств в Стамбуле и Анкаре, а также на территории Палестинской автономии. Предполагается, что уже в ближайшие дни, а то и часы география подобных протестов будет значительно расширена. 

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Запросили экстренной встречи в Совете Безопасности ООН и 8 входящих в него стран. «В свете сделанного Соединенными Штатами заявления о статусе Иерусалима, делегации Боливии, Египта, Франции, Италии, Сенегала, Швеции, Великобритании и Уругвая просят председателя созвать до конца этой недели экстренное заседание Совета с брифингом генерального секретаря», - говорится распространенном в ООН их заявлении. 

В ближайшие 5 дней свое экстренное заседание в связи с признанием США Иерусалима столицей Израиля намерена провести в Стамбуле и Организация Исламского сотрудничества (ОИС), в которую входит и Казахстан, в ходе которой руководители ее стран-участниц должны выработать общую линию по решению возникшей проблемы. Ранее, 4 декабря, ОИС официально распространила предупреждение, согласно которому в случае, если какая-либо страна признает Иерусалим израильской столицей и решит перенести в него свое посольство, все 57 стран, входящие в эту организацию, разорвут с ней дипломатические отношения. Кроме того, на ближайшую субботу назначено и экстренное заседание Лиги Арабских государств, которое состоится либо в Иордании, либо в ОАЭ.

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Фото: Reuters

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