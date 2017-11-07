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Трамп запросил у конгресса $5 млрд на защиту от КНДР

07.11.2017 15:00   911   0

Президент США Дональд Трамп направил в конгресс письмо с просьбой увеличить расходы на оборону в стране на 2018 год.

В письме Трамп указывает, что в 2018 г. военному ведомству будут необходимы дополнительные $4 млрд "для поддержки скорейшего поражения ракет и усиления обороны в рамках противодействия угрозе со стороны Северной Кореи".

Как полагает Трамп, эта просьба подчеркивает усилия американских властей "по обнаружению, поражению и защите от использования КНДР баллистических ракет против Соединенных Штатов".

Кроме того, Трамп запросил дополнительные $1,2 млрд "для поддержки стратегии его администрации в Южной Азии". Эта сумма включает в себя расходы, которые связаны с увеличением численности войск США в Афганистане.

По мнению главы Белого дома, эти дополнительные ресурсы позволят Пентагону развернуть дополнительные 3,5 тыс. военнослужащих в республике, а также обеспечат "финансирование срочных потребностей и возможных специальных операций".

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Вдобавок к этим суммам Трамп запросил выделить дополнительные $700 млн на ремонт кораблей ВМФ США John S. McCain и Fitzgerald, которые в 2017 г. столкнулись с гражданскими судами.

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В ходе своего визита в Японию Трамп, выступая перед военнослужащими на американской военной базе Йокота близ Токио, заявил, что "ни один диктатор не должен недооценивать американскую решимость". Эту позицию Трампа поддержал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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