Турция готова импортировать казахстанское мясо

Власти Турции выразили готовность импортировать произведенное в Казахстане мясо, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как отмечается в сообщении, министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на встрече с послом Казахстана в Турецкой Республике Абзалом Сапарбекулы выразил уверенность в том, что привозимая казахстанская мясная продукция будет пользоваться спросом в Турции.

Он отметил высокое качество мясной продукции Казахстана и выразил готовность Турции импортировать казахстанскую мясную продукцию.

Нихат Зейбекчи подчеркнул важность двусторонних договоренностей между главами РК и ТР. А также отметил наличие широких возможностей по сотрудничеству в сельскохозяйственной сфере двух стран.

«Ввиду ежегодного роста экспорта потребительских товаров сельскохозсектора Республики Казахстан в сопредельные государства, повышается перспектива привлечения инвестиций в сельское хозяйство страны», - сказал в свою очередь Абзал Сапарбекулы.

Он также рассказал о потенциале мясного производства в Казахстане, о количестве собранного урожая казахстанской пшеницы и обратил внимание на возможности экспорта зерновых в Турцию.

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Стороны договорились изучить вопросы привлечения турецких инвестиций в сельскохозяйственную и, в том числе животноводческую сферу Казахстана. А также изучить вопрос экспорта казахстанской сельскохозпродукции в Турцию.

Собеседники договорились в кратчайшие сроки организовать рабочую встречу представителей соответствующих учреждений двух стран.