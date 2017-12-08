Турция и Россия обеспокоены признанием Иерусалима столицей Израиля

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразили серьезную обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима столицей Израиля.

По мнению глав государств "такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса".

Также отмечена недопустимость дальнейшей эскалации напряжённости в регионе. "Усилия международного сообщества должны быть направлены на оказание содействия возобновлению палестино-израильских переговоров в целях поиска компромиссного решения всех проблем, включая вопрос о статусе Иерусалима", говорится в сообщении пресс-служба Кремля.

Подтверждена приверженность России и Турции достижению справедливого и жизнеспособного решения ближневосточного кризиса на основе, прежде всего, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и реализации права палестинского народа на создание собственного государства.

Реджеп Тайип Эрдоган информировал о созыве 13 декабря текущего года в Стамбуле чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества, посвящённого этой ситуации.

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