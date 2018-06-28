Туркменистан: с газом, но без еды

В соседнем Туркменистане складывается достаточно тревожная ситуация. Из-за нехватки продовольствия и странных решений тамошнего Аркадага (титул главы государства, что в прямом переводе означает «Покровитель») население этой страны начинает все чаще выражать свое недовольство. В этой связи нельзя исключать появления на юго-западе Казахстана еще одного очага напряженности.

О соседнем Туркменистане большинству казахстанцев практически ничего не известно. Сегодня эта, ранее входившая в состав Советского Союза, республика является одной из самых закрытых стран в мире. Достаточно сказать, что даже гражданам Казахстана для поездки в Туркмению необходимо получать визу стоимостью в $45, предоставив в консульский отдел этой страны справку с места работы с указанием ежемесячной заработной платы, адресную справку, а также копии имеющихся документов об образовании и авиабилетов в оба конца. При этом далеко не факт, что виза будет выдана. Если посчитают, что потенциальный гость желанным не является, ему в поездке в Туркменистан будет попросту отказано. Без каких-либо объяснений.

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Не были и не надо

«Если вы не были в Туркмении, то особо ничего не потеряли. У нас нет Самарканда – Бухары, как в Узбекистане, или роскошных гор, как в Алматы. В основном у нас пески, пески и пески, верблюды, колючки, Ашхабад с курортом Аваза, которые вряд ли удивят иностранцев, да тысяча проблем, говорить о которых ни в коем случае нельзя», – заметил в разговоре с «Къ» житель столицы Туркменистана по имени Давлет, из соображений безопасности своей семьи отказавшийся называть свою фамилию. По словам нашего собеседника, за последние два года жизнь в стране значительно ухудшилась. Особенно сложно с продовольствием.

Даже жители Ашхабада не могут свободно приобрести сахар, сливочное и растительное масла – все нормировано. Но хуже всего ситуация с поставками муки и хлеба. «Вы не поверите, но у нас теперь в одни руки дают только полбуханки в сутки! С мукой тоже плохо. Продают только по два килограмма. Это если она есть в магазине. Приходится покупать у знакомых из-под полы и втридорога. Мешок в 25 кг стоит не меньше 340 новых манатов или $20. Продавать по официальному курсу – 3,50 за доллар – никто не хочет. Товар и так уходит хорошо, несмотря на угрозу быть арестованным полицейскими», – рассказал Давлет, сообщив, что теперь ему знаком вкус индийского буйвола, мясо которого предлагается вместо традиционной для Туркменистана баранины, говядины и верблюжатины.

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Официально власти Туркмении не признают наличия в стране катастрофического продовольственного кризиса, который, если верить сообщениям выехавших за пределы страны туркменских журналистов в российских и западноевропейских СМИ, по своим масштабам сопоставим с тотальным дефицитом последних лет Советского Союза. Более того, если смотреть эфир всех семи государственных телеканалов, у неискушенного зарубежного телезрителя может сложиться впечатление, что Туркменистан – это суперпроцветающая страна. Здесь и бесконечные телевизионные встречи молодежи с уважаемыми аксакалами, которые рассказывают об особой роли туркмен в мировой истории, и многочисленные репортажи об очередных эпохальных достижениях туркменской науки и экономики. Не обходятся туркменские телеканалы и без традиционных песен позитивного характера и красочных плясок. И все это на фоне государственных флагов и портретов президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, которого принято благодарить в буквальном смысле по любому поводу. Без шуток: собрали мебель – спасибо президенту, открыли выставку или поучаствовали в соревнованиях – да здравствует Аркадаг (покровитель)!

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Обеспечить, держать, создать

Регулярно появляется в телевизионном эфире и сам «Аркадаг» Бердымухамедов, которому 29 июня исполняется 61 год. Как истинный властелин он пышет здоровьем и демонстрирует населению страны свои незаурядные способности – лихо гарцует на роскошном скакуне ахалтекинской породы, сочиняет музыку, поет, выигрывает автогонки, собирает по собственным чертежам гоночные болиды и, конечно же, постоянно «строит» нерадивых чиновников, сидя за футуристическим столом, который напоминает пульт управления космическим кораблем. Кстати, последние наставления членам правительства и хякимам вилаятов (акимам областей) «Аркадаг» всех туркмен раздал 26 июня во время видеоселекторного совещания.

Для тех, кто с советских времен приучен читать между строк, основные тезисы этого совещания в совокупности с показанными по телевидению опустившими глаза министрами и хякимами лишний раз подтвердили, что решить проблемы с продовольственными товарами властям Туркмении пока не удается. Во всяком случае, Гурбангулы Бердымухамедов несколько раз требовал от своих, не смеющих возражать, подчиненных своевременно осуществить взаиморасчеты за сданный урожай, обеспечить высокие темпы предстоящей зерноуборочной кампании, постоянно держать в поле зрения бесперебойную транспортировку и надлежащее хранение пшеницы, а также создать все условия для высокопроизводительного труда и полноценного отдыха хлеборобов.

Когда Китай помочь не сможет

Надо сказать, что впервые о начавшемся продовольственном кризисе в Туркменистане ведущие СМИ Западной Европы, США и России сообщили еще в 2016 году. В частности, по информации агентства Reuters проблемы с продовольствием у Ашхабада начались после того, как Россия из-за изменившихся мировых цен на «голубое топливо» отказалась покупать туркменский газ. Москву не устроила неуступчивость президента Туркмении, который желал осуществлять поставки газа в Российскую Федерацию по старым расценкам. Поскольку Россия была основным покупателем туркменского газа, это сразу же сказалось на валютных поступлениях в бюджет. Не помогло и увеличение поставок «голубого топлива» в Китай. В результате, если до разногласий с Москвой Туркмения от продаж природного газа в среднем получала $16,5-17 млрд в год, то уже в 2017 году Ашхабад от своего экспорта смог выручить лишь $8,5 млрд. Острая нехватка свободно конвертируемой валюты моментально сказалась не только на совместных проектах с Турцией и Беларусью, компании которых в течение 3 лет, так и не получив денег за строительство промышленных объектов на территории Туркменистана, стали отказываться от дальнейшего сотрудничества с Ашхабадом, но и на поставках продовольствия из соседних стран Центральной Азии. И все это на фоне крайне затратных для бюджета страны возведения грандиозных проектов, вроде курортной зоны международного уровня «Аваза» на берегу Каспия с подведением к ней ультрасовременных автомагистралей, а также проведения крупных спортивных мероприятий наподобие V Азиатских игр в закрытых помещениях.

По мнению экспертов Международного валютного фонда и Всемирного банка, точка зрения которых периодически появляется на страницах западноевропейской и американской прессы, решить свои проблемы Туркменистан может только двумя путями. Речь идет либо о масштабной девальвации национальной валюты – выравнивание ее с курсом доллара на «черном рынке» в 16,5-17 манат, вместо текущих 3,49 манат, либо о существенном сокращении расходов из госбюджета на содержание чиновников и воплощение в жизнь различных грандиозных проектов. Однако, судя и по публикациям в государственных СМИ Туркменистана, и по заявлениям самого «Аркадага», предложения зарубежных экспертов в расчет не принимаются. Предполагается, что новый туркменский манат будет оставаться «крепкой валютой», а на упомянутом выше видеоселекторном совещании от 26 июня утверждено дальнейшее расширение Национальной туристической зоны «Аваза», где число пятизвездочных отелей планируется довести до 60, а также развитие Международного морского порта в городе Туркменбаши (бывший Кисловодск. - «Къ»).

«Знаете, мы за минувшие четверть века, кажется, ко всему должны были привыкнуть. Учили «Рухнаму», понимающе относились к решению Туркменбаши запретить балет, радовались открытию золотого памятника великому Сердару. Но вот к бесконечным инициативам Аркадага приспособиться никак не можем. То мы должны своим детям одинаковую спортивную форму покупать, чтобы их по телевизору при необходимости могли показать. То мы должны свои машины в белый цвет перекрашивать за свой счет, иначе их конфискуют. То нам сверху спускают правила, что во время свадьбы невесте должны вручаться только белые розы. Наконец, всем миром должны учить песню «Кара-Кум», поскольку ее спел сам Аркадаг. Жилось бы при нем лучше, чем при Туркменбаши, все можно было принять и понять. Но он плохой сын Сердара, поэтому у нас и недовольных много становится», – заметил в беседе с «Къ» житель столицы Туркменистана по имени Давлет.

Тревожные сообщения

Между тем и в российской, и в западноевропейской прессе стали появляться тревожные материалы о росте популярности среди населения Туркменистана радикальных исламистских течений, которые способны взорвать страну изнутри. При этом автор одной из них – Никита Мендкович – отмечает, что в сложившихся обстоятельствах достаточно развитые силовые структуры Туркмении в критический момент, например при вторжении боевиков ИГИЛ (запрещено в Казахстане. – «Къ») из Афганистана, могут и отказаться помогать Аркадагу в восстановлении порядка в стране. Во многом это связано с недавно инициированной Гурбангулы Бердымухамедовым смене руководства министерства обороны, службы пограничной охраны и министерства национальной безопасности, а также с многочисленными бытовыми неурядицами у рядового состава силовых ведомств Туркменистана. В частности Никита Мендкович сообщает, что в течение последних трех лет наблюдается сокращение армейского пайка: «Во многих частях кормят преимущественно кашей из пшеницы, капустный суп становится праздничным блюдом. Отмечаются случаи, когда рядовой состав охотится на голубей, чтоб разнообразить рацион. Учащаются ситуации, когда солдаты вынуждены закупать продукты в счет собственных средств, потому что денежное довольствие систематически не выплачивается, а продукты в часть завозятся нерегулярно».

Сложно сказать, насколько достоверна информация от автора популярного российского информационного агентства Regnum.ru, однако она перекликается с тем, о чем рассказал «Къ» журналист из Афганистана Ахмед Дурани. По его словам, в настоящий момент на плохо охраняемой афганско-туркменской границе наблюдается увеличение числа граждан Туркменистана, вливающихся в ряды таких террористических организаций, как «Исламское государство» (запрещено в Казахстане. – «Къ») , так и «Исламское движение Узбекистана» (запрещено в Казахстане. – «Къ»). Особенно много туркменских боевиков, отмечает Ахмед Дурани, в таких афганских провинциях, как Фарьяб и Бадгис. «В Кабуле считают, что общая численность перешедших на сторону террористов туркменских граждан уже колеблется в пределах 350-400 человек», – подчеркнул в беседе с «Къ» журналист из Афганистана, заметив, что этот факт должен насторожить страны Центральной Азии и по возможности оказать помощь Туркменистану, который может взорваться в любой момент.