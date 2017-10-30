Участники встречи по урегулированию ситуации в Сирии прибыли в Астану

Сегодня, 30 октября, состоятся двусторонние и многосторонние встречи по обсуждению вопросов по урегулированию ситуации в Сирии. Встречи пройдут в закрытом для СМИ режиме. Пленарное заседание намечено на вторую половину дня 31 октября, сообщили в МИД РК.

Все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах в Астане.

Россию на переговорах представляет специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турцию — заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Иран — заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари.

В предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также в качестве наблюдателей — представители ООН, США и Иордании.