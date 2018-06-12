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Украина подала в суд ООН на Россию, обвиняя страну в финансировании терроризма

12.06.2018 16:25   858   0

Украина передала в Международный суд ООН расширенный меморандум, в котором говорится о якобы нарушениях РФ Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

«Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня - День России - для подачи меморандума в деле Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации», - написал Петр Порошенко он на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, в меморандуме «содержится невероятное для практики суда количество доказательств».

При этом глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что текст меморандума изложен на 17,5 тыс. страниц. «Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в Международном суде ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах», - написал он на своей странице в Twitter.

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