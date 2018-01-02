Южная и Северная Корея могут провести переговоры на высоком уровне

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне после того, как Пхеньян выразил желание направить делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Пхёнчхане в феврале, сообщает Yonhapnews.co.kr.

C таким заявлением выступил министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн.

Переговоры планируется провести 9 января в пункте Пханмундж в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.

1 января стало известно, что власти КНДР выразили желание направить делегацию на Олимпийские игры. Президент Южной Кореи поприветствовал это желание.