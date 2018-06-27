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В 2017 году российские инвестиции в Казахстан составили $1,2 млрд

27.06.2018 20:34   575   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Товарооборот между Россией и Казахстаном вырос как за прошлый, так и за текущий год. Торговый представитель Российской федерации в Казахстане Александр Яковлев рассказал о сотрудничестве между странами, отметив что Казахстан и Россия являются локомотивами интеграционных процессов происходящих на пространстве СНГ.

«Валовый приток российских инвестиций в Республику Казахстан в 2017 году составил $1,2 млрд, из Казахстана в Россию около $400 млн, рост составил 42%. В настоящее время на территории Казахстана реализуется и планируется к реализации около 100 крупных российско-казахстанских проектов на общую сумму около $20 млрд», - рассказал г-н Яковлев в рамках Алматинского бизнес форума – 2018.

При этом, как отметил спикер, важное значение для России и Казахстана имеет расширение спектра конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

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«Сегодня, Россия занимает 1 место среди основных страновых торговых партнеров Казахстана, удерживая 20% долю в общем объеме товарооборота республики», - отметил он.

В 2017 году товарооборот между странами увеличился на 25% до $16 млрд. За последние 4 месяца товарооборот вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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«В целом структура нашей взаимной торговли хорошо дифференцирована. Основная роль принадлежит 20-25 крупным компаниям обеих стран, которые научились достойно взаимодействовать между собой и контролировать рынок в целом. Однако, наши малые и средние предприятия пока не сказали своего последнего слова во внешней торговле. Это еще раз подчеркивает, что в наших отношениях есть потенциал для наращивания и улучшения результатов сотрудничества», - добавил спикер.

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Он подчеркнул, что российско-казахстанские компании в короткие сроки «могут и должны перейти не только к $25 млрд, но и достичь более высоких показателей».

В развитие торгово-экономических связей между Казахстаном и Россией существенный вклад внесло образование и функционирование Евразийского экономического союза.

«Сотрудничество в рамках ЕАЭС заметно контрастирует с подходами некоторых других стран, лишь ограничивающихся заявлениями о своей заинтересованности в развитии сотрудничества без реальных выходов на конкретные результаты», - заметил Александр Яковлев.

Спикер отдельно подчеркнул, что Россия и Казахстан имеют одни из самых высоких уровней экономического взаимодействия на постсоветском пространстве.

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Фото: Олег СПИВАК

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