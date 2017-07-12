В Акорде проходит встреча главы Казахстана с федеральным президентом ФРГ

В резиденции «Акорда» в Астане проходит встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

После официальной церемонии, президенты провели переговоры в узком составе. Нурсултан Назарбаев поприветствовал высокого гостя, который не первый раз в Казахстане, но первый раз в должности президента.

«Вы известный всему миру политик, очень позитивный, уважаемый. Я думаю, что германский народ приобрел очень авторитетного президента. Мы давно с Вами знакомы, сотрудничаем, наши встречи всегда были приятны, обсуждали разные вопросы, когда Вы были министром иностранных дел», - отметил глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что у Казахстана с одной из крупнейших экономик мира - Германией - хорошие отношения.

«Сейчас есть новая программа нашего сотрудничества. Мы заинтересованы развивать эти отношения по всем направлениям. В настоящее время проходит деловой совет в рамках Вашего визита, подписываются около 20 соглашений между бизнес-структурами. Мы проведем эти переговоры, посетим с вами вместе ЭКСПО, посмотрим павильон Вашей страны. Есть у Вас по плану целый ряд встреч», - сообщил Нурсултан Назарбаев.

Устранены некоторые ограничения на внутреннем рынке ЕАЭС

«В этом году мы празднуем особую веху - это четверть века дипломатических отношений между нашими странами. Это четверть века, когда мы крепли, становились все более тесными экономические, культурные и политические взаимоотношения между нашими странами. Одним из выражений этих дружественных взаимоотношений является активное участие германских организации на выставке ЭКСПО в Астане. Эта выставка посвящена одной из центральных тем нашего будущего - энергообеспечение», - отметил президент Штайнмайер.

Германский президент поблагодарил Нурсултана Назарбаева за гостеприимство и теплые слова в его адрес.