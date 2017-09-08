В Алматы 4 млрд тенге выделили на поддержку инвалидов

Бауыржан Байбек встретился со специальным докладчиком ООН по правам инвалидов Каталиной Девандас Агилар. В ходе встречи стороны обсудили вопросы профилактики инвалидности, социальной защиты, реабилитации и обеспечения равных возможностей лиц с ограниченными возможностями в жизнедеятельности города, сообщает пресс-служба акима города.

Глава города в ходе своего выступления отметил, что в Алматы действует Координационный совет в области социальной защиты граждан с ограниченными возможностями, куда входят и представители гражданского общества.

«При участии НПО предоставляются специальные социальные услуги в условиях стационара, полустационара и ухода на дому. Важное внимание уделяется внедрению в городе инклюзивного образования, профессиональной реабилитации и обеспечению доступа инвалидов к объектам транспортной, социальной, спортивной, культурной инфраструктуры», - сказал Бауыржан Байбек.

По словам главы мегаполиса, сегодня в городе проживает более 43 тыс. граждан с ограниченными возможностями.

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Как отмечается, в 2017 году из бюджета выделено более 4 млрд. тенге на поддержку граждан с ограниченными возможностями техническими вспомогательными средствами и услугами, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Закупается качественное оборудование, пешеходные зоны реконструируются с учетом маломобильных лиц.

«Если в городе будет комфортно людям с ограниченными возможностями, то значит будет удобно всем. Но самое главное – это дух солидарности, поддержка не только государства, но и непосредственно населения», - сказал Бауыржан Байбек.

Каталина Девандас Агилар, в свою очередь отметила, что в Казахстане имеется не только политическая воля, но и ведется конкретная работа по улучшению условий жизни граждан с ограниченными возможностями.

«К международным стандартам приводится законодательство страны, применяется зарубежный опыт инновационных социальных практик работы с инвалидами, это говорит о комплексном подходе», - подчеркнула она.

Каталина Девандас Агилар также позитивно оценила тот факт, что интересы граждан с ограниченными возможностями представлены в маслихате Алматы. Она считает, что это способствует более эффективной социализации инвалидов в обществе в целом.

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