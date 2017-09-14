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В Астане идет подготовка к переговорам по Сирии

14.09.2017 09:33   520   0

14 сентября в Астане состоятся переговры по Сирии - "Астаны-6". Все участники встречи прибыли на переговоры, в том числе 24 представителя вооруженной оппозиции, сообщает МИД Казахстана.

Делегацию России возглавляет специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Турцию и Иран — заместители главы МИД Седат Онал и Джабер Ансари соответственно.

Также на встречу прибыл спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура. Американскую делегацию возглавляет и. о. помощника госсекретаря США по ближневосточному урегулированию Дэвид Саттерфилд, иорданскую — советник по политическим вопросам МИД Науаф Уасфи Тель. Прибыли также уполномоченные представители сирийской вооруженной оппозиции в количестве 24 человек, представляющих различные её группы.

По данным ведомства, "сегодня и завтра планируется проведение переговоров в соответствии с согласованной ранее повесткой дня и результатами экспертных консультаций, прошедших в Астане накануне".

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