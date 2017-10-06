В Астане наградили лучшую пресс-службу Казахстана

3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?

Цитата дня

400 млн человек не имеют доступа к основным медицинским услугам, при этом 100 млн ежегодно пополняют ряды бедных из-за катастрофически высокой стоимости услуг здравоохранения. Только треть бедного населения планеты получает социальную помощь. Если мы ничего не предпримем, то к 2030 году 167 миллионов детей будут жить в бедности

Джим Ён Ким

президент Всемирного банка