В Астане наградили лучшую пресс-службу Казахстана

В рамках медиа-недели Astana Media Week в столице РК состоялась торжественная церемония награждения лучшей пресс-службы страны среди казахстанских организаций.
В самой главной номинации – «Лучшая пресс-служба» победила пресс-служба МИР РК.
Лучшей пресс-службой местного исполнительного органа стала пресс-служба акима ЗКО.
Победителем в номинации «Лучшая пресс-служба компании квазигосударственного сектора» стала пресс-служба АО «НК «КТЖ», пишет МИА «Казинформ».
«Среди пресс-служб корпоративных сайтов победила пресс-служба акимата города Астаны.
В специальной номинации «Профессиональное признание» не было равных пресс-службе КЧС МВД.
Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков стал лучшим пресс-секретарем года.