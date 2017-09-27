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В Астане открыли «Сад дружбы Казахстан – Корея» стоимостью $1,7 млн

27.09.2017 15:08   1661   0

Сегодня в Астане открыли «Сад дружбы Казахстан – Корея», сообщается на официальном сайте акимата столицы.

Как отмечается, новый парк станет символом дружбы между народами Казахстана и Кореи.

«Сад дружбы Казахстан – Корея» является проектом сотрудничества, согласованным с Нурсултаном Назарбаевым во время визита президента Республики Корея в Казахстан в 2014 году.

Стоит отметить, что на строительство парка правительство Кореи инвестировало 1,7 млн долларов.

Парк «Сад дружбы Казахстан – Корея» – это рекреационная зона, которая граничит с парком «Арай», где можно почувствовать атмосферу национального колорита Кореи. Главным атрибутом парка является «Колокольня дружбы». Сооружение символизирует дружбу между двумя странами. Посетители парка смогут увидеть зеркальный пруд, цветник, традиционную архитектуру корейского народа, а также сад лесного хозяйства, в котором символично отображен корейский лес.

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В церемонии открытия участие приняли аким Астаны Асет Исекешев, вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев, посол Республики Корея в Республике Казахстан Ким Дэсик, депутаты Парламента РК, члены Ассамблеи народа Казахстана, представители государственных органов, этнокультурных объединений, молодежных НПО и др.

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В завершение церемонии открытия сада посол Кореи в РК Ким Дэсик прочитал стихотворение собственного сочинения о новом символе дружбы между двумя народами. Почетные гости посадили на территории сада национальный цветок Кореи – гибискус.

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