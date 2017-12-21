В Астане стартует восьмой раунд переговоров по Сирии

В четверг, 21 декабря в столице Казахстана начнет свою работу восьмой раунд переговоров по Сирии, который продлится два дня.

Делегацию России возглавляет Специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции – заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана – заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари.

В предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, ООН, стран-наблюдателей – США и Иордании.

21 декабря планируется проведение двусторонних и многосторонних консультаций. Пленарное заседание запланировано на 22 декабря.

Представители России, Турции и Ирана на переговорах в Астане, скорее всего, зафиксируют дату Конгресса народов Сирии на конец января - начало февраля 2018 года, сообщают СМИ.

Напомним, что в ходе заседания СБ ООН 20 декабря, представители Казахстана поддержали продление на один год Резолюции СБ 2165 о трансграничной гуманитарной помощи в Сирии.

В то же время казахстанская делегация призвала Гуманитарное управление ООН сделать все возможное, чтобы улучшить мониторинг и прозрачность гуманитарных операций, проводимых под эгидой ООН и неправительственными организациями в Сирии.

Трамп угрожает урезать финансирование стран, не признавших Иерусалим израильской столицей